Характеристики товара
Описание
Стильный и нестандартный, подвесной светильник задаёт тон интерьеру. Его главная особенность — плафон-сетка из чёрного металла, внутри которого «пойман» декоративный цветок. Такая деталь превращает светильник в арт-объект, а не просто источник света. Светильник даёт нейтральное свечение с цветовой температурой 4000К — свет мягкий, естественный, комфортный для глаз. Высота подвеса регулируется от 50 до 133 см, что позволяет адаптировать модель под пространство. Изготовлен из металла, алюминия и пластика, мощность ЛЭД-лампы — 4 Вт, освещаемая площадь — до 5 м². Подходит для натяжных потолков, включается с настенного выключателя. Светильник — это не просто свет, а яркий визуальный акцент для кухни, спальни, прихожей или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1330 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, фиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет