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Милан кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 1Милан кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 2

Милан кресло плетеное из роупа, темно- серый

Артикул: CH-077-332
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет каркаса - темно-серый (RAL7024), оплетки – темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой темно-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Вес10 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Милан кресло плетеное из роупа, темно- серый
Милан кресло плетеное из роупа, темно- серый
62 990
В корзине

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