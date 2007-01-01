Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Милан» для обустройства обеденной или лаунж-зоны.Изготовлен из алюминиевого каркаса, оплетенного вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет каркаса - темно-серый (RAL7024), оплетки – темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой темно-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина650 мм
- Высота830 мм
- Вес10 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Вес упаковки13.40 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет