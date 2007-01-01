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Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо-коричневый - фото 1Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо-коричневый - фото 2

Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо-коричневый

Артикул: CH-077-344
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухместный диван «Касабланка» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - серо-коричневый.Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота695 мм
  • Вес25 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки1670 мм
  • Вес упаковки30 кг
  • Объём упаковки1.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо-коричневый
Касабланка диван 2-местный плетеный из роупа, серо-коричневый
73 290
В корзине

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