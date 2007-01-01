Характеристики товара
Описание
Светильник подвесной светодиодный стильный акцент для интерьера. Подвесной светильник это гармоничное сочетание минимализма и изысканного декора. Центральный элемент круглый стеклянный плафон с рельефной фактурой, создающей эффект мерцающего сияния. Металлические детали с хромированным покрытием добавляют современности и утонченности. Светильник оснащен встроенным ЛЭД-источником мощностью 8 Вт, который обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Регулируемая высота подвеса позволяет адаптировать его под различные интерьеры и сценарии использования. Светильник идеально подойдет для освещения кухни, гостиной, спальни или зоны над обеденным столом. Его стильный дизайн органично впишется в интерьер кафе, гостиниц и загородных домов, создавая уютную и стильную атмосферу. Этот светильник удачное решение для тех, кто ценит современный дизайн и качественное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1440 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность8 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки220 мм
- Вес упаковки1.7 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет