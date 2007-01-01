Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Модель выполнена в светло-коричневом цвете и оснащена тройным плафоном, мощность лампы в 40 Вт позволит осветить 2 м. Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина260 мм
- Глубина260 мм
- Высота1200 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки310 мм
- Высота упаковки225 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет