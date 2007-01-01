Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Модель выполнена в черном цвете, мощность лампы в 7 Вт позволит осветить 5 м. Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота1763 мм
- Вес1.1 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки110 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки1.25 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет