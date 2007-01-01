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Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый
5 оценок
7 09030
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый - фото 1Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый - фото 2Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый - фото 3Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый - фото 4Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной светодиодный Луна Рэн, серый

Артикул: CH-086-996
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота1763 мм
  • Вес1.1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник в современном стиле. Модель выполнена в сером цвете, мощность лампы в 7 Вт позволит осветить 5 м. Светильники легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать при монтаже.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина100 мм
  • Глубина100 мм
  • Высота1763 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалметалл, акрил
  • Количество ламп1
  • Мощность7 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки110 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки1.25 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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