Товар в корзине. Перейти
Тележка для перевозки и хранения белья Clark - фото 1

Тележка для перевозки и хранения белья Clark

Артикул: CH-015-417
44 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для перевозки и хранения белья Blue
Фотография товара Тележка для перевозки и хранения белья Blue от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для перевозки и хранения белья Garcia
Фотография товара Тележка для перевозки и хранения белья Garcia от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с двумя мешками на 120л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 240
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 18

Размер: 55х90х95(В)
объем товара (м3): 0.5
вес, кг:18

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота950 мм
  • Вес18 кг
  • Объем240 л
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 920, произведённого компанией ChiedoCover
114 890
Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 920

41
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки Jacob, произведённого компанией ChiedoCover
от17 59022
22 290 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки Jacob

44
Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных Мона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 19015
28 190 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных Мона

31
New
Фотография товара Тележка Red sea для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Red sea для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Тележка Red sea для горничных универсальная

14
New
Настоящее фото товара Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Тележка Molln для горничных универсальная из нержавейки

12
New
Настоящее фото товара Вставка в тележку для аксессуаров, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Вставка в тележку для аксессуаров

9
New
Фотография товара Тележка для горничных Комфорт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Комфорт , произведённого компанией ChiedoCover
от54 590
Оптовая цена

Тележка для горничных Комфорт

12
New
Фотография товара Тележка для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Тележка для белья

6
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Sofi, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Sofi

8
New
Фотография товара Тележка - вешало для прачечной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - вешало для прачечной, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Тележка - вешало для прачечной

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Флекс велюр оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр оливковый

55
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от21 99053
45 990 ₽Оптовая цена

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

86
Фотография товара Стул MEADOW Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEADOW Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Стул MEADOW Белый

5
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Emma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Emma

68
Фотография товара Стул Barbican от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Barbican, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Barbican

88
Фотография товара Стул деревянный Эмилин вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Эмилин вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул деревянный Эмилин вишня

43
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый

33
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло Chaise Lounge RS232 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Chaise Lounge RS232, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена

Кресло Chaise Lounge RS232

47
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99016
10 590 ₽

Стул Fill, рогожка зеленая, ножки бук

64
Фотография товара Стул деревянный Валери орех / коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Валери орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул деревянный Валери орех / коричневый

50
В наличии 17 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Owen, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Owen

39
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34
New
Настоящее фото товара Тележка Marmara для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Тележка Marmara для горничных универсальная

14
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж из нержавейки для прачечной Dean, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж из нержавейки для прачечной Dean

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной Davidson, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной Davidson

15
New
Фотография товара Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Тележка Dahab для сбора грязного белья с усилением бортов

10
New
Настоящее фото товара Тележка для уборки Bella, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Тележка для уборки Bella

9
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall, произведённого компанией ChiedoCover
от24 790
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skyfall

11
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Loot от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Loot, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Loot

14
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark

6

Товар в корзине

Тележка для перевозки и хранения белья Clark
Тележка для перевозки и хранения белья Clark
от 11 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Флекс велюр оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул Флекс велюр оливковый

55
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от21 99053
45 990 ₽Оптовая цена

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

86
Фотография товара Стул MEADOW Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул MEADOW Белый , произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Стул MEADOW Белый

5
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Emma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Стул Emma

68