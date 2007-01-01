Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Террасный комплект Стенд, произведённого компанией ChiedoCover
Террасный комплект Стенд
12 оценок
30 290
Товар в корзине. Перейти
Террасный комплект Стенд - фото 1

Террасный комплект Стенд

Артикул: CH-073-760
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект для отдыха Теко из двух предметов
Фотография товара Комплект для отдыха Теко из двух предметов от компании ChiedoCover.
Следующий Террасный комплект Стенд, коричневый
Фотография товара Террасный комплект Стенд, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалротанг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Обеденный комплект Вобурн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Вобурн, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Обеденный комплект Вобурн

38
Фотография товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит, произведённого компанией ChiedoCover
68 190
Оптовая цена

Комплект «Street Cafe Mountain» 740 графит

50
Настоящее фото товара Комплект Ропар, коричневый, двухместная, произведённого компанией ChiedoCover
209 390
Оптовая цена

Комплект Ропар, коричневый, двухместная

14
Фотография товара Комплект мебели Лэмбер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Лэмбер, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Комплект мебели Лэмбер

10
В наличии 90 шт.
Фотография товара Комплект плетеной мебели Деликат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Деликат, произведённого компанией ChiedoCover
172 590
Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Деликат

14
В наличии 100 шт.
Фотография товара Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
334 490
Оптовая цена

Трансформирующаяся лаунж-зона Лунго из искусственного ротанга, соломенный

9
Фотография товара Лаунж-зона Аликанте из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Аликанте из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
718 190
Оптовая цена

Лаунж-зона Аликанте из искусственного ротанга, соломенный

10
Фотография товара Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
211 690
Оптовая цена

Кон Панна лаунж-зона из искусственного ротанга, соломенный

10
Фотография товара Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
286 890
Оптовая цена

Гляссе обеденная группа из искусственного ротанга, цвет коричневый

9
Фотография товара Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
241 490
Оптовая цена

Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, розовый

49
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19041
10 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800

41
Фотография товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый

33
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, крупная прострочка, велюр желтый

48
Фотография товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Мягкое стекло 1.2 мм - 1500x800

48
Фотография товара Плейсмат, габардин синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плейсмат, габардин синий, произведённого компанией ChiedoCover
270
Оптовая цена

Плейсмат, габардин синий

39
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул 42, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 42, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от63021
790 ₽

Чехол на стул 42, габардин белый

45
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 1.8 мм - 2000х900, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29041
10 590 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 1.8 мм - 2000х900

32

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Распродажа
Настоящее фото товара Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
от36 2902
36 990 ₽Оптовая цена

Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула

49
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Комплект Ченнаи PLUS 6 с прямоугольным столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
78 390
Оптовая цена

Комплект Ченнаи PLUS 6 с прямоугольным столом, коричневый

44
Фотография товара Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
77 690
Оптовая цена

Комплект Ченнаи PLUS 6 с круглым столом, серый

48
Настоящее фото товара Комплект Нагда, серый, произведённого компанией ChiedoCover
200 290
Оптовая цена

Комплект Нагда, серый

55
Настоящее фото товара Комплект Нежность, серый, 2 места, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Комплект Нежность, серый, 2 места

11
Настоящее фото товара Комплект Ривьера 10, произведённого компанией ChiedoCover
249 590
Оптовая цена

Комплект Ривьера 10

12
Фотография товара Набор для бистро Сканд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор для бистро Сканд, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Набор для бистро Сканд

11
В наличии 167 шт.
Фотография товара Обеденный комплект Адель бежевого цвета на 8 персон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный комплект Адель бежевого цвета на 8 персон, произведённого компанией ChiedoCover
126 690
Оптовая цена

Обеденный комплект Адель бежевого цвета на 8 персон

5
В наличии 14 шт.
Фотография товара Набор мебели Стрити, антрацит, 2 стула+стол 76х76см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор мебели Стрити, антрацит, 2 стула+стол 76х76см, произведённого компанией ChiedoCover
27 890

Набор мебели Стрити, антрацит, 2 стула+стол 76х76см

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Комплект садовой мебели Алакрити, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Алакрити, красный, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Комплект садовой мебели Алакрити, красный

15
В наличии 63 шт.

Товар в корзине

Террасный комплект Стенд
Террасный комплект Стенд
30 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49026
1 990 ₽

Чехол для стола 05, розовый

49
Распродажа
Фотография товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19041
10 390 ₽Оптовая цена

Мягкое стекло 2.5 мм - 1800х800

41
Фотография товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от480

Комплект плейсмат и куверт на 2 прибора, зеленый

33
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности