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Настоящее фото товара Террасный комплект Стенд, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Террасный комплект Стенд, коричневый
8 оценок
30 290
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Террасный комплект Стенд, коричневый - фото 1

Террасный комплект Стенд, коричневый

Артикул: CH-073-761
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалротанг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина650 мм
  • Высота770 мм
  • Материалротанг
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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