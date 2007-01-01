Характеристики товара
Описание
Торшер выполнен из прочного металла. Корпус окрашен в черный цвет, а плафон украшен вставками из латуни с золотистым оттенком, что придает модели современный и утонченный вид. Лаконичная форма и минималистичный дизайн делают этот торшер идеальным акцентом в любом интерьере от классического до современного. Поворотный плафон обеспечивает возможность направленного освещения. Вы легко можете изменить угол светового потока для удобного чтения, работы или создания уютной атмосферы в комнате. Корпус и плафон выполнены из металла. Торшер рассчитан на одну лампу мощностью до 25 Вт. Площадь эффективного освещения до 3 кв.м. Габариты изделия составляют 140×17,5×20 см. Модель идеально подходит для кухни, спальни, гостиной, кабинета, детской комнаты, а также будет отлично смотреться в кафе, гостиницах или загородных домах. Это отличный выбор для создания комфортной атмосферы и стильного освещения в любом помещении. Обратите внимание: лампа в комплект не входит.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина175 мм
- Глубина200 мм
- Высота1400 мм
- Вес2.3 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность25 Вт
- ЦокольGU10
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки2.6 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет