Подвесной светильник — яркий акцент в интерьере. Светильник мгновенно притягивает взгляд благодаря эксклюзивному принту с изображением павлинов на фоне нежных ветвей сакуры. Цилиндрический абажур выполнен из плотной ткани приятного бежевого оттенка, что при включении создает мягкий рассеянный свет и уютную атмосферу в помещении. Модель оснащена регулируемой по высоте подвесной системой — длина цепи варьируется от 20 до 97 см, что позволяет настроить освещение под нужный уровень. Светильник рассчитан на одну лампу с цоколем Е27 и мощностью до 60 Вт, обеспечивая эффективное освещение площади до 2 м². Подходит для установки на натяжной потолок. Корпус выполнен из металла и окрашен в универсальный черный цвет, гармонирующий с декором плафона. Светильник управляется с настенного выключателя и легко монтируется с помощью монтажного комплекта, входящего в комплект поставки. Этот подвесной светильник идеально подойдет для освещения и декорирования гостиной, кухни, спальни, кафе или загородного дома. Удачное сочетание практичности, эксклюзивного дизайна и европейского качества делает его выразительным элементом любого современного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина280 мм
- Глубина280 мм
- Высота1200 мм
- Вес0.85 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки235 мм
- Вес упаковки1.15 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет