Подвесной светильник — стиль и мягкий свет. Светильник выполнен в минималистичном стиле джапанди — сочетание японской сдержанности и скандинавского уюта. Цилиндрический плафон из бежевого текстиля создает мягкое, ненавязчивое освещение, наполняя пространство теплом и комфортом. Подвес регулируется по высоте от 20 до 100 см, что позволяет адаптировать светильник под нужную зону: обеденный стол, зону отдыха или кухонный остров. Подходит для натяжных потолков и легко монтируется на стандартную монтажную планку. Плафон из текстиля равномерно рассеивает свет и хорошо очищается. Корпус изготовлен из металла с золотым матовым покрытием, устойчивым к износу и механическим повреждениям. Оснащён одним патроном Е27, рассчитанным на лампу мощностью до 60 Вт (накаливания или ЛЭД). Эффективно освещает до 3 кв.м пространства. Подходит для жилых и коммерческих интерьеров: гостиная, спальня, кухня, детская, гостиница, кафе, ресторан или загородный дом. Комплектация: светильник, паспорт, схема установки, упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1445 мм
- Вес0.7 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбежевый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки475 мм
- Вес упаковки1.2 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет