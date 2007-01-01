Характеристики товара
Описание
Светильник выполнен в минималистичном современном стиле. Три плафона плавной каплевидной формы гармонично выстроены в ряд на прямоугольной потолочной планке. Матовая черная поверхность подчеркивает лаконичный силуэт и создает элегантный контраст с теплым светом ламп. Внутренняя часть плафонов светлая, что способствует мягкому и равномерному рассеиванию света. Светильник оснащен возможностью регулировки по высоте, что делает его удобным решением для размещения над обеденным столом, кухонным островом или барной зоной. Высокая мощность (до 180 Вт) и три источника света обеспечивают качественное освещение на площади до 12 кв.м. Корпус и плафоны изготовлены из металла, что гарантирует прочность и долговечность. Элементы из натурального дерева добавляют изделию природного акцента и тепла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина170 мм
- Высота1420 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки265 мм
- Вес упаковки1.6 кг
- Изделия стопируютсяНет