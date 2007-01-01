Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные декоративные элементы у основания абажура дополняют светильник. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Подвесной светильник имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1570 мм
- Вес1.5 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет