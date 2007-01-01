Торшер выполнен в строгом минималистичном стиле. Его корпус и плафоны изготовлены из прочного металла белого цвета. Лаконичная цилиндрическая форма плафонов придает модели современный и универсальный вид, который легко впишется в интерьер любого помещения. Светильник оснащен двумя поворотными плафонами, что позволяет направить свет туда, где это необходимо. Общая мощность 50 Вт, площадь освещения до 5 кв.м, что делает торшер идеальным для создания уютной атмосферы в гостиной, спальне, кабинете или кафе. Благодаря продуманной конструкции и лаконичному дизайну, прекрасно подходит для современных интерьеров в стиле минимализм, лофт и скандинавский стиль. Поворотные плафоны добавляют удобства при настройке освещения под конкретные задачи. Размеры торшера составляют 145,5×20,5×32,5 см он занимает минимум пространства и при этом эффективно освещает зону отдыха или работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина325 мм
- Высота1455 мм
- Вес3.58 кг
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность50 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки230 мм
- Высота упаковки110 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет