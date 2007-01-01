Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Торшер Финиал Шагги, золотой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Финиал Шагги, золотой, черный
15 оценок
9 59021
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер Финиал Шагги, золотой, черный - фото 1Торшер Финиал Шагги, золотой, черный - фото 2Торшер Финиал Шагги, золотой, черный - фото 3Торшер Финиал Шагги, золотой, черный - фото 4Торшер Финиал Шагги, золотой, черный - фото 5
Распродажа

Торшер Финиал Шагги, золотой, черный

Артикул: CH-087-222
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1630 мм
  • Вес4.74 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Торшер изысканный элемент дизайна для вашего интерьера. Привлекает внимание своим стильным и элегантным дизайном, вдохновленным культовыми формами, популярными у знаменитого дизайнера Луи Пульсена. Металлический плафон состоит из нескольких изогнутых слоев, визуально напоминающий цветок. Цвет латуни внешней стороны плафона прекрасно контрастирует с золотым внутренним покрытием на черном каркасе, добавляет светильнику роскошный вид. Светильник оснащен одной лампой с цоколем Е27 и мощностью 40 Вт, который обеспечивает достаточно яркое и равномерное освещение для площади до 3 кв.м. Дополнительная особенность регулируемый плафон, позволяющий направлять свет в нужную вам сторону, создавая комфортную атмосферу в любом помещении. Идеально подходит для спальни, гостиной или детской комнаты, создавая атмосферу уюта и современного стиля. Его элегантный внешний вид и высокая функциональность делают его отличным выбором для любой комнаты вашего дома или офиса. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобства монтажа.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота1630 мм
  • Вес4.74 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки145 мм
  • Вес упаковки6.14 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 29054
19 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, белый, серебряный

47
В наличии 33 шт.
Распродажа
Фотография товара Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89048
29 990 ₽Оптовая цена

Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный

48
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59043
7 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V3060-1T Suspent 1*E14*40W

46
В наличии 136 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Мезанин Дарк, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Мезанин Дарк, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29058
9 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Мезанин Дарк, серебряный

36
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Веранда Мартин, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Веранда Мартин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99051
9 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Веранда Мартин, белый

45
В наличии 133 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Руст Берта, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Руст Берта, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99065
27 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Руст Берта, коричневый

34
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29075
12 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5025-3PL Store

41
В наличии 44 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49072
25 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W

39
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Фенс План, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Фенс План, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Фенс План, белый

8
В наличии 62 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39019
13 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, серый

8
В наличии 31 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Серем, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Серем, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Диван Серем, велюр сиреневый

8
Настоящее фото товара Стул Элин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, бежевый

13
В наличии 489 шт.
Фотография товара Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
162 090
Оптовая цена

Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная

50
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от83 690
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Миконос белый/ бежевый

85
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж

15
Фотография товара Стульчик для кормления, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, бежевый

38
Фотография товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Стол со стеклянной столешницей. Каркас металл

40
Фотография товара Диван лофт Фирст от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Фирст, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990

Диван лофт Фирст

82
Распродажа
Фотография товара Пуф Арес, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Арес, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49069
11 090 ₽Оптовая цена

Пуф Арес, серый

47
В наличии 66 шт.

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
16 3906
17 390 ₽

Люстра подвесная Инн Призмикью, золотой

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра потолочная Планк Эверли, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Планк Эверли, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
18 1906
19 190 ₽

Люстра потолочная Планк Эверли, золотой

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Рисер Брами, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Рисер Брами, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 39016
6 390 ₽

Светильник подвесной Рисер Брами, голубой

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Кайфер Глесси, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Кайфер Глесси, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽

Светильник подвесной Кайфер Глесси, золотой

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Полиш Ивори, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Полиш Ивори, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 79021
5 990 ₽

Светильник подвесной Полиш Ивори, белый

11
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 39038
6 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Лулл Сулв, белый

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
15 59033
22 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Нест Ран, черный, прозрачный

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Плеид Алмеро, прозрачный, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Плеид Алмеро, прозрачный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 59016
6 590 ₽

Спот Плеид Алмеро, прозрачный, зеленый

14
В наличии 42 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер Колоссал Рум, прозрачный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Колоссал Рум, прозрачный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 49042
19 490 ₽

Торшер Колоссал Рум, прозрачный, хром

8
В наличии 121 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер Луп Чилли, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер Луп Чилли, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
11 59065
32 990 ₽

Торшер Луп Чилли, золотой

9
В наличии 32 шт.

Товар в корзине

Торшер Финиал Шагги, золотой, черный
Торшер Финиал Шагги, золотой, черный
9 590
11 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Серем, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Серем, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Диван Серем, велюр сиреневый

8
Настоящее фото товара Стул Элин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, бежевый

13
В наличии 489 шт.
Фотография товара Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
162 090
Оптовая цена

Верона диван 3-местный плетеный из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) муар, роуп светло-серый круглый, ткань Mossle светло-бежевая

7
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Дрим 10, морилка черная

50

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности