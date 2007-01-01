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Настоящее фото товара Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь
15 оценок
17 690
Товар в корзине. Перейти
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Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил, сталь

Артикул: CH-088-717
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина595 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота300 мм
  • Вес2.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил с эргономичной цепочкой в комплекте мгновенно обогреет пространство площадью до 8 м2. Максимальная мощность устройства составляет 2 кВт. Ее можно понижать до промежуточного значения – 1,35 кВт и минимального – 0,65 кВт

Можно для разных вариантов использования:
• помещение;
• веранда, терраса, беседка, шатер;
• локальный обогрев уличного пространства;
• летняя площадка предприятия питания;
• зона патио во дворе частного дома;

• балкон, лоджия многоквартирного дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина595 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота300 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Мощность2 Вт
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки4.7 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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