Характеристики товара
Описание
Электрический подвесной обогреватель Хугетт Тэкет Стил с эргономичной цепочкой в комплекте мгновенно обогреет пространство площадью до 8 м2. Максимальная мощность устройства составляет 2 кВт. Ее можно понижать до промежуточного значения – 1,35 кВт и минимального – 0,65 кВт
Можно для разных вариантов использования:
• помещение;
• веранда, терраса, беседка, шатер;
• локальный обогрев уличного пространства;
• летняя площадка предприятия питания;
• зона патио во дворе частного дома;
• балкон, лоджия многоквартирного дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина595 мм
- Глубина595 мм
- Высота300 мм
- Вес2.9 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Мощность2 Вт
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки4.7 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет