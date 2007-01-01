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Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Класп, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная парковая Класп
13 оценок
9 190
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Урна бетонная парковая Класп - фото 1

Урна бетонная парковая Класп

Артикул: CH-088-361
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота600 мм
  • Вес100 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна бетонная парковая — надёжное и стильное решение для городского благоустройства. Изготовлена из прочного армированного бетона, что обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным воздействиям и вандальным действиям.
Эта уличная бетонная урна идеально вписывается в окружающую среду и станет отличным выбором для парков, скверов, улиц и общественных пространств. Благодаря массивной конструкции и антивандальным свойствам она сохраняет аккуратный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота600 мм
  • Вес100 кг
  • Объем50 л
  • Материалбетон
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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