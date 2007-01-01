Характеристики товара
Описание
Урна бетонная парковая — надёжное и стильное решение для городского благоустройства. Изготовлена из прочного армированного бетона, что обеспечивает максимальную устойчивость к атмосферным воздействиям и вандальным действиям.
Эта уличная бетонная урна идеально вписывается в окружающую среду и станет отличным выбором для парков, скверов, улиц и общественных пространств. Благодаря массивной конструкции и антивандальным свойствам она сохраняет аккуратный внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота600 мм
- Вес100 кг
- Объем50 л
- Материалбетон
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет