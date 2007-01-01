Характеристики товара
Описание
Скамейка поставляется в разобранном виде!
Дополнительные характеристики:
Размер металлического профиля = 80x40x1.5 мм;
Размер бруска = 90x35 мм.
Вес: 31 кг
Объем в упаковке: 0.8 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина450 мм
- Высота800 мм
- Вес31 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.80 м3
- Изделия стопируютсяНет