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Настоящее фото товара Скамейка парковая Флют, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая Флют
43 оценки
17 690
Товар в корзине. Перейти
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Скамейка парковая Флют

Артикул: CH-023-972
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота800 мм
  • Вес31 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка поставляется в разобранном виде!

Дополнительные характеристики:

Размер металлического профиля = 80x40x1.5 мм;

Размер бруска = 90x35 мм.

Вес: 31 кг

Объем в упаковке: 0.8 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота800 мм
  • Вес31 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.80 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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