Характеристики товара
Описание
Урна для мусора с открытым верхом - это контейнер, предназначенный для сбора мусора в общественных местах, таких как магазины, больницы, торговые центры и т.д. Она имеет объем 50 литров, что позволяет собирать большое количество мусора, не требуя частой очистки.
Урна выполнена из хромированной стали, что обеспечивает ей прочность и долговечность. Хромированная сталь также обладает привлекательным внешним видом и легко моется.
Урна имеет открытый верх, что облегчает использование и упрощает процесс выбрасывания мусора. При этом, для предотвращения попадания мусора наружу, урна оснащена пластиковым топом.
Таким образом, урна для мусора с открытым верхом объемом 50 литров, выполненная из хромированной стали и оснащенная пластиковым топом, является удобным и эффективным средством для сбора мусора в общественных местах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина350 мм
- Высота730 мм
- Вес4 кг
- Объем50 л
- Материалхромированный металл
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет