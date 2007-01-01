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Настоящее фото товара Урна для мусора Ракед, с открытым верхом, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора Ракед, с открытым верхом
11 оценок
25 490
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Урна для мусора Ракед, с открытым верхом - фото 1

Урна для мусора Ракед, с открытым верхом

Артикул: CH-088-407
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина350 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота730 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна для мусора с открытым верхом - это контейнер, предназначенный для сбора мусора в общественных местах, таких как магазины, больницы, торговые центры и т.д. Она имеет объем 50 литров, что позволяет собирать большое количество мусора, не требуя частой очистки.
Урна выполнена из хромированной стали, что обеспечивает ей прочность и долговечность. Хромированная сталь также обладает привлекательным внешним видом и легко моется.
Урна имеет открытый верх, что облегчает использование и упрощает процесс выбрасывания мусора. При этом, для предотвращения попадания мусора наружу, урна оснащена пластиковым топом.
Таким образом, урна для мусора с открытым верхом объемом 50 литров, выполненная из хромированной стали и оснащенная пластиковым топом, является удобным и эффективным средством для сбора мусора в общественных местах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота730 мм
  • Вес4 кг
  • Объем50 л
  • Материалхромированный металл
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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