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Настоящее фото товара Скамейка парковая Шафт, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка парковая Шафт
15 оценок
17 090
Товар в корзине. Перейти
Скамейка парковая Шафт - фото 1Скамейка парковая Шафт - фото 2Скамейка парковая Шафт - фото 3

Скамейка парковая Шафт

Артикул: CH-088-313
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес31 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уникальный дизайн и форма опор скамеек продуманы и создаются с учётом надёжности, прочности и приятного внешнего вида. Эта новая совершенная мебель удовлетворит потребность любого капризного покупателя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Вес31 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.80 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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