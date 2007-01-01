Характеристики товара
Описание
Уникальный дизайн и форма опор скамеек продуманы и создаются с учётом надёжности, прочности и приятного внешнего вида. Эта новая совершенная мебель удовлетворит потребность любого капризного покупателя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес31 кг
- Материалметалл, дерево
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.80 м3
- Изделия стопируютсяНет