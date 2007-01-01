Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна для мусора уличная квадратная Гуттер, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора уличная квадратная Гуттер
14 оценок
9 490
Товар в корзине. Перейти
Урна для мусора уличная квадратная Гуттер - фото 1Урна для мусора уличная квадратная Гуттер - фото 2

Урна для мусора уличная квадратная Гуттер

Артикул: CH-088-388
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота630 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Уралочка 2
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Добавьте стиль и функциональность вашему городскому пространству с нашей урной для мусора, которая идеально сочетает современный дизайн и надежные материалы. Эта урна создана для парков, скверов, улиц и других общественных мест, где важна чистота, порядок и эстетика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота630 мм
  • Вес10 кг
  • Объем50 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, металлический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Уличная урна Реил от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличная урна Реил, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Уличная урна Реил

35
Фотография товара Садовый шатер Карлос, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Садовый шатер Карлос, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Садовый шатер Карлос, голубой

34
В наличии 100 шт.
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 мох, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 мох

42
Фотография товара Урна парковая «Magma» 30 мох от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Magma» 30 мох, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Урна парковая «Magma» 30 мох

49
Распродажа
Настоящее фото товара Стойка ограждения 2859, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69044
15 250 ₽

Стойка ограждения 2859, хром

14
Настоящее фото товара Канат бархатный, наконечники из нержавеющей стали, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Канат бархатный, наконечники из нержавеющей стали

8
Фотография товара Скамейка Ваулт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка Ваулт, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Скамейка Ваулт

6
Фотография товара Комплект садовой мебели Ретчет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Ретчет, произведённого компанией ChiedoCover
53 690

Комплект садовой мебели Ретчет

12
Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся Снап, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Урна уличная опрокидывающаяся Снап, антик бронза

11
Настоящее фото товара Урна-пепельница металлическая Консол, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Урна-пепельница металлическая Консол

10

Другие товары из раздела для благоустройства территории

Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся Снап, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Урна уличная опрокидывающаяся Снап, красный

9
Настоящее фото товара Пепельница напольная уличная Поппер, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Пепельница напольная уличная Поппер

10
Настоящее фото товара Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный

8
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Пурлин, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Урна бетонная парковая Пурлин

5
Настоящее фото товара Урна уличная круглая Трасс, 100 л, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Урна уличная круглая Трасс, 100 л, антик бронза

6
Фотография товара Урна городская деревянная круглая Фасциа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна городская деревянная круглая Фасциа, произведённого компанией ChiedoCover
9 890

Урна городская деревянная круглая Фасциа

11
Настоящее фото товара Урна для мусора Ракед, с открытым верхом, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Урна для мусора Ракед, с открытым верхом

11
Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Коллапс, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Урна для раздельного сбора мусора Коллапс

8
Фотография товара Урна уличная для мусора Фолдинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдинг, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Урна уличная для мусора Фолдинг

11
Фотография товара Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг

13

Товар в корзине

Урна для мусора уличная квадратная Гуттер
Урна для мусора уличная квадратная Гуттер
9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности