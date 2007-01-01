Характеристики товара
Описание
Добавьте стиль и функциональность вашему городскому пространству с нашей урной для мусора, которая идеально сочетает современный дизайн и надежные материалы. Эта урна создана для парков, скверов, улиц и других общественных мест, где важна чистота, порядок и эстетика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина420 мм
- Высота630 мм
- Вес10 кг
- Объем50 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, металлический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет