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Настоящее фото товара Лавочка металлическая Летч, произведённого компанией ChiedoCover
Лавочка металлическая Летч
9 оценок
12 390
Товар в корзине. Перейти
Лавочка металлическая Летч - фото 1Лавочка металлическая Летч - фото 2

Лавочка металлическая Летч

Артикул: CH-088-340
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лавочка — это универсальное решение для благоустройства дворов, парков, территорий ЖК, школ и коммерческих объектов. Современный дизайн, надежная металлическая конструкция и удобная посадка делают её идеальным выбором для мест с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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