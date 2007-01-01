Характеристики товара
Описание
Лавочка — это универсальное решение для благоустройства дворов, парков, территорий ЖК, школ и коммерческих объектов. Современный дизайн, надежная металлическая конструкция и удобная посадка делают её идеальным выбором для мест с высокой проходимостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина600 мм
- Высота800 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет