Характеристики товара
Описание
Деревянная ёлочка лимитированной серии украсит любой интерьер: вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. 5 полочек для украшений и игрушек. Украшения не входят в комплект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина180 мм
- Высота780 мм
- Вес1,9 кг
- Материалсосна
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки790 мм
- Высота упаковки40 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки2.30 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет