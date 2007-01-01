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Ёлка настольная Иридеон

Артикул: CH-067-293
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Деревянная ёлочка лимитированной серии украсит любой интерьер: вашу квартиру, загородный дом, ресторан, кафе, офис, магазин. 5 полочек для украшений и игрушек. Украшения не входят в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина180 мм
  • Высота780 мм
  • Вес1,9 кг
  • Материалсосна
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки2.30 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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