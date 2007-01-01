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Настоящее фото товара Скамейка Садово-Парковая металлическая Хид, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Садово-Парковая металлическая Хид
11 оценок
16 390
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Скамейка Садово-Парковая металлическая Хид - фото 1

Скамейка Садово-Парковая металлическая Хид

Артикул: CH-088-317
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка — идеальное сочетание стиля и комфорта для городского пространства или загородного дома. Она изготовлена из прочного окрашенного металла, который обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Сосновые рейки обработаны и отшлифованы, чтобы создать гладкую и приятную на ощупь поверхность. Благодаря своему стильному дизайну и качественным материалам, она прослужит долгие годы, не теряя своей привлекательности.
Дизайн скамейки сочетает в себе современный стиль и классические элементы, что позволяет ей гармонично вписаться в любой ландшафт. Эргономичная спинка и сидение делают скамейку привлекательной и уютной.
Скамейка идеально подходит для отдыха и релаксации. На ней можно сидеть в одиночестве, наслаждаясь красотой природы, или же наслаждаться компанией друзей и близких. Благодаря своим размерам скамейка подойдёт как для взрослых, так и для детей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота870 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес30 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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