Характеристики товара
Описание
Скамейка — идеальное сочетание стиля и комфорта для городского пространства или загородного дома. Она изготовлена из прочного окрашенного металла, который обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Сосновые рейки обработаны и отшлифованы, чтобы создать гладкую и приятную на ощупь поверхность. Благодаря своему стильному дизайну и качественным материалам, она прослужит долгие годы, не теряя своей привлекательности.
Дизайн скамейки сочетает в себе современный стиль и классические элементы, что позволяет ей гармонично вписаться в любой ландшафт. Эргономичная спинка и сидение делают скамейку привлекательной и уютной.
Скамейка идеально подходит для отдыха и релаксации. На ней можно сидеть в одиночестве, наслаждаясь красотой природы, или же наслаждаться компанией друзей и близких. Благодаря своим размерам скамейка подойдёт как для взрослых, так и для детей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина600 мм
- Высота870 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес30 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет