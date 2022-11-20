Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Диаметр435 мм
- Вес31 кг
- Объем45000 мл
- Материалдерево, сталь
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Уличная урна 94185
Урна деревянная на бетонном основании орех
Урна 022
Урна 027
Контейнер для мусора 1100 литров
Урны для раздельного сбора мусора, 38л x 2
Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л)
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди