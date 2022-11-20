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Урна Алабино - фото 1

Урна Алабино

15 оценок
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Стол пластиковый прямоугольный, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр435 мм
  • Вес31 кг
  • Объем45000 мл
  • Материалдерево, сталь
  • Цветбежевый

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