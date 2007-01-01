Характеристики товара
Описание
Круглый садовый стол «Эспрессо» из искусственного ротанга.Каркас изготовлен из прочного и очень легкого алюминия. Вручную оплетен синтетическим ротангом натурального бежевого оттенка.Столешница покрыта прочным стеклом, толщиной 5 мм. Благодаря высокопрочным материалам, обеденный стол очень практичный и подходит для всесезонного использования даже на улице.
Габариты упаковки (ДШВ)
820×60×820; 500×700×500мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Диаметр800 мм
- Вес15 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Вес упаковки18 кг
- Изделия стопируютсяНет