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Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый - фото 1Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый - фото 2Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый - фото 3
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Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый

Артикул: CH-077-166
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Круглый садовый стол «Эспрессо» из искусственного ротанга.Каркас изготовлен из прочного и очень легкого алюминия. Вручную оплетен синтетическим ротангом натурального бежевого оттенка.Столешница покрыта прочным стеклом, толщиной 5 мм. Благодаря высокопрочным материалам, обеденный стол очень практичный и подходит для всесезонного использования даже на улице.


Габариты упаковки (ДШВ)
820×60×820; 500×700×500мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Вес15 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки18 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый
Эспрессо плетеный круглый стол, диаметр 80 см, бежевый
39 690
В корзине

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