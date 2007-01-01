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Настоящее фото товара Банкетка Кроун, велюр Велютто 35, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Кроун, велюр Велютто 35
51 оценка
14 590
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 - фото 1Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Банкетка Кроун, велюр Велютто 35 производства ChiedoCover

Банкетка Кроун, велюр Велютто 35

Артикул: CH-027-864
51 оценка
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1100 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота500 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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