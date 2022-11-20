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Барный стул Kruger Arm, белая кожа

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Барный стул Kruger Arm, кремовая кожа

Характеристики товара

Описание

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.8
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.126

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Основные характеристики

  • Высота900/1110 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

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