Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина488 мм
- Глубина600 мм
- Высота770 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стул барный Чивате
Барный стул Бомба, бежевый глянец
Барный стул Бомба, белый глянец
Барный стул Бомба, вишневый глянец
Барный стул Бомба, красный глянец
Барный стул Бомба, черный глянец
Барный стул Лагер, белая кожа
Барный стул Лагер, зеленая кожа
Барный стул Лагер, оранжевая кожа
Барный стул Лагер, розовая кожа
Стул Кроссбэк с подлокотниками
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, бежевый
Стул Кроссбэк, береза/ белый