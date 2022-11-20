Товар в корзине. Перейти
Стул LeTube барный - фото 1Стул LeTube барный - фото 2Стул LeTube барный - фото 3Стул LeTube барный - фото 4Стул LeTube барный - фото 5Стул LeTube барный - фото 6Стул LeTube барный - фото 7Стул LeTube барный - фото 8

Стул LeTube барный

Артикул: CH-050-422
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой
Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой
Следующий Стул Игнис, велюр Velutto 41
Стул пластиковый Bora Bistrot, голубой

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина488 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Стул барный ЧиватеНастоящее фото товара Стул барный Чивате, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена
8

Стул барный Чивате

В наличии 7 шт.
Барный стул Бомба, бежевый глянецНастоящее фото товара Барный стул Бомба, бежевый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Барный стул Бомба, бежевый глянец

Барный стул Бомба, белый глянецНастоящее фото товара Барный стул Бомба, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
7

Барный стул Бомба, белый глянец

Барный стул Бомба, вишневый глянецНастоящее фото товара Барный стул Бомба, вишневый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Барный стул Бомба, вишневый глянец

В наличии 37 шт.
Барный стул Бомба, красный глянецНастоящее фото товара Барный стул Бомба, красный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
10

Барный стул Бомба, красный глянец

В наличии 5 шт.
Барный стул Бомба, черный глянецНастоящее фото товара Барный стул Бомба, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
14

Барный стул Бомба, черный глянец

В наличии 26 шт.
Барный стул Лагер, белая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
3

Барный стул Лагер, белая кожа

Барный стул Лагер, зеленая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, зеленая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
16

Барный стул Лагер, зеленая кожа

В наличии 33 шт.
Барный стул Лагер, оранжевая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
4

Барный стул Лагер, оранжевая кожа

В наличии 52 шт.
Барный стул Лагер, розовая кожаНастоящее фото товара Барный стул Лагер, розовая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
13

Барный стул Лагер, розовая кожа

В наличии 51 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
17

Стул Кроссбэк с подлокотниками

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
31

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5907
5 990 ₽
31

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽
32

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽
15

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Стул Кроссбэк, береза/ белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк, береза/ белый

Другие товары из разделастулья по расположению
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Стул Вертекс 20ммНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Стул Вертекс 20мм

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 35016
2 790 ₽
34

Стул Хит 25мм с подлокотниками