Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
Цвет чехла может быть любым
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Опора для стола, D60
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Блюдо круглое Риалто
Ткань Padua
Столешница слэб №32
Комод Палех 3 ящика
Стул барный Beetle со спинкой, маренго, хромированные ножки
Стул барный Beetle со спинкой, серый, хромированные ножки
Журнальный стол 120*60 Кросс золото стекло smoke