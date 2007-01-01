Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Гроджин бежевый / орех, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Гроджин бежевый / орех
13 оценок
6 890
Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 1Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 2Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 3Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 4Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 5Деревянный стул Гроджин бежевый / орех - фото 6
Деревянный стул Гроджин бежевый / орех

Артикул: CH-081-743
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - орех; Ширина - 42; Глубина - 52; Высота - 99; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота990 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветбежевый, орех
  • Обивкавелюр
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1010 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

