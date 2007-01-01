Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Валтер дуб, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Валтер дуб
10 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Деревянный стул Валтер дуб - фото 1Деревянный стул Валтер дуб - фото 2Деревянный стул Валтер дуб - фото 3Деревянный стул Валтер дуб - фото 4Деревянный стул Валтер дуб - фото 5Деревянный стул Валтер дуб - фото 6

Деревянный стул Валтер дуб

Артикул: CH-081-713
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Толщина столешницы: 2,5 см. Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - МДФ; Материал обивки - МДФ; Ширина - 41; Глубина - 52; Высота - 91; Ширина сиденья - 39; Глубина сиденья - 38; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес12 кг
  • МатериалМДФ, дерево, массив
  • Материал сиденьяМДФ
  • Материал каркасамассив дерева
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветкоричневый
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный с подушкой синий велюр, морилка черная, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный с подушкой синий велюр, морилка черная, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190

Стул Такер полубарный с подушкой синий велюр, морилка черная, 65 см

34
Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

89
Настоящее фото товара Барный табурет Шанци, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Барный табурет Шанци

32
Фотография товара Стул барный Wox bar, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Wox bar, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 490
Оптовая цена

Стул барный Wox bar, черный

8
4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833, произведённого компанией ChiedoCover
от14 6904
15 190 ₽

Стул Роквелл вышивка тигр с трубкой, велюр TEDDY 833

15
Фотография товара Стул Siri от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Siri, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул Siri

6
Фотография товара Полукресло Pluton от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Pluton, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Полукресло Pluton

10
Настоящее фото товара Стул Meadow 101, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стул Meadow 101

9
Фотография товара Стул Edge, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Edge, бук, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул Edge, бук

9

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Фотография товара Новогодний колпак 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Новогодний колпак 03

47
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Каркас стула Luxor от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Luxor, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Каркас стула Luxor

43
Фотография товара Чехол на растущий стул, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на растущий стул, серый, произведённого компанией ChiedoCover
950

Чехол на растущий стул, серый

41
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул 1204AM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 1204AM, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул 1204AM

66
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Ганс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ганс, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Ганс

44
Фотография товара Стул Гретта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гретта, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена

Стул Гретта

48
Фотография товара Стул Петоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Петоски, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Петоски

33
Фотография товара Стул Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул Элит

36
Фотография товара Стул Элегант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Элегант

43
Фотография товара Стул Ford от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ford, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Стул Ford

92
Фотография товара Стул Рейнир от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рейнир, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул Рейнир

79
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Кай + бежево-коричневая ткань + орех

39
Настоящее фото товара Табурет Mark, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Табурет Mark, черный

11
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Деревянный стул Валтер дуб
Деревянный стул Валтер дуб
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Modena от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Modena, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Каркас стула Modena

44
Фотография товара Новогодний колпак 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Новогодний колпак 03, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Новогодний колпак 03

47
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари бежевый велюр

39
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности