Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина520 мм
- Высота910 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес12 кг
- МатериалМДФ, дерево, массив
- Материал сиденьяМДФ
- Материал каркасамассив дерева
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет