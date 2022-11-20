Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес8 кг
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул школьный Абзац, нерегулируемый
Стул школьный Абзац, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый
Стул ученический Ламифорка, регулируемый, на колесной основе
Стул ученический Асташка, регулируемый
Стул ученический Сош, регулируемый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Изо с пюпитром, красный