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Стул Halmar K436, зеленый/золотой - фото 1

Стул Halmar K436, зеленый/золотой

14 оценок
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Стул Halmar K435, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес8 кг

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

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