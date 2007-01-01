Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500
14 оценок
106 490
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 1Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 2Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 3Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 4Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 5Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 6Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500 - фото 7
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500

Артикул: CH-082-172
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина2500 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Механизмпума
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Классическая модель Честер - это идеальное сочетание изысканного дизайна и непревзойденного комфорта. Он станет настоящей жемчужиной в любом интерьере, подчеркнув утонченность и элегантность вашего дома. Прочные материалы (калиброванная мебельная фанера и прочная обивка) гарантируют его долговечность и надежность. Срок службы до 15 лет.

Особенность модели - удобная спинка и мягкие подлокотники одной высоты, которые обеспечивают максимальный комфорт, позволяя расслабиться и насладиться отдыхом. Эта особенность делает Честер идеальным вариантом для гостиной: он одинаково эффектно выглядит как в центре помещения, так и у стены или в углу.

Модель Честер прекрасно сочетается с любым стилем интерьера, от классического до современного. Изысканный дизайн с добавлением декоративных элементов («капитоне», обивочный молдинг) придает ощущение роскоши и изыска.

Модель Честер может быть произведена в любых размерах и дизайне. У нас можно заказать диван Честер прямой, угловой и П-образный, а также кресла и пуфы для мягкого гарнитура в едином стиле.

Возможно изготовление в различных размерах и тканях.

Количество мягких сидений зависит от размера дивана.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2500 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота840 мм
  • Механизмпума
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500
Диван Честер, трехместный, зеленый, механизм Пума, 2500
106 490
В корзине

