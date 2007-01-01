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Настоящее фото товара Стул Валли барный черный/ткань коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валли барный черный/ткань коричневый
10 оценок
16 690
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Стул Валли барный черный/ткань коричневый - фото 1Стул Валли барный черный/ткань коричневый - фото 2

Стул Валли барный черный/ткань коричневый

Артикул: CH-089-001
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечивает такой же уют, как и любимый диван. Прочная основа изделия способна выдержать вес до 190 кг. Материал устойчив к загрязнениям и неприятным запахам, а также легко поддается чистке. Благодаря этим свойствам тканевая обивка остается привлекательной даже при наличии домашних животных.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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