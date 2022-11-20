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Диван Bari трехместный - фото 1

Диван Bari трехместный

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина900 мм
  • Материалдерево

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