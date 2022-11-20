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Диван La Rosa трехместный прямой бордовый

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота930 мм
  • Ширина2160 мм
  • Глубина900 мм
  • Вес75 кг
  • Цветкрасный

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