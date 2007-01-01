Характеристики товара
Описание
Трехместный диван «Лугано» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки в тон каркасу - темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2020 мм
- Глубина820 мм
- Высота990 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки1020 мм
- Глубина упаковки2050 мм
- Вес упаковки62 кг
- Объём упаковки1.74 м3
- Изделия стопируютсяНет