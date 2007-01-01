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Милан диван 3-местный плетеный из роупа, белый - фото 1Милан диван 3-местный плетеный из роупа, белый - фото 2

Милан диван 3-местный плетеный из роупа, белый

Артикул: CH-077-365
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Трехместный диван "Милан" с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в белый цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки – бежевый.Подушки состоят из наполнителя и съемных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота830 мм
  • Вес25.8 кг
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, белый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки2050 мм
  • Вес упаковки32.20 кг
  • Объём упаковки1.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Милан диван 3-местный плетеный из роупа, белый
Милан диван 3-местный плетеный из роупа, белый
111 190
В корзине

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