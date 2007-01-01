Характеристики товара
Описание
Двухместный диван Миро часто приобретают для оформления переговорных зон, зон ожидания, отдыха, кабинетов руководителей. Его особенностью являются подлокотники в виде перевернутой капли. Они добавляют оригинальности его внешнему виду, выделяют из числа других диванов, но при этом соответствуют требованиям офисного стиля.Высокая спинка позволяет удобно на нее откинуться, достаточная глубина сиденья дает возможность комфортно расположиться, вытянуть ноги, расслабиться и отдохнуть.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1420 мм
- Глубина800 мм
- Высота855 мм
- Вес32 кг
- Количество мест2
- Цветчерный
- Обивкаискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет