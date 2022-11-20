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Диван LEON A

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации - дельфин

Жесткость - средний
Наполнитель - высокоэластичный ППУ
Каркас - фанера

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