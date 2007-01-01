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Настоящее фото товара Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар
99 оценок
34 590
Товар в корзине. Перейти
Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 1Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 2Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 3Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 4Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 5Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 6Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 7Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 8Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар производства ChiedoCover
Хит

Диван Марсель Нью, кожзам голубой, каркас черный муар

Артикул: CH-056-308
99 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья540 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкакожзам
  • Каркасдерево, пластик

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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