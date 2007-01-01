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Настоящее фото товара Скамейка металлическая садово-парковая Пивот, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая садово-парковая Пивот
5 оценок
12 490
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Скамейка металлическая садово-парковая Пивот - фото 1

Скамейка металлическая садово-парковая Пивот

Артикул: CH-088-329
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Вес35 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садово-парковая скамейка - это прекрасное решение для создания комфортного отдыха и уютной атмосферы на вашем садовом участке, в парке или на общественной территории. Эта скамейка сочетает в себе функциональность, стильный дизайн и прочность материалов, что делает ее идеальным выбором для различных мест и условий.
Одной из главных особенностей садово-парковой скамейки является ее комфортность. Она обладает удобной сиденьем и спинкой, которые позволяют отдыхающим наслаждаться комфортным положением. Некоторые модели могут быть оснащены мягкими подушками или матрасами для дополнительного комфорта.
Прочность и долговечность являются важными характеристиками садово-парковой скамейки. Она изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают ей стабильность и устойчивость к внешним воздействиям, включая погодные условия и механические нагрузки. Это позволяет скамейке служить вам долгие годы, не теряя своей функциональности и эстетического вида.
Установка садово-парковой скамейки проста и удобна. Она может быть размещена на газоне, у водоема, вдоль аллеи или на открытой площадке. Скамейка может быть установлена как в частном саду, так и на общественной территории, чтобы предоставить место для отдыха и релаксации для всех пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота700 мм
  • Вес35 кг
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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