Характеристики товара
Описание
Садово-парковая скамейка - это прекрасное решение для создания комфортного отдыха и уютной атмосферы на вашем садовом участке, в парке или на общественной территории. Эта скамейка сочетает в себе функциональность, стильный дизайн и прочность материалов, что делает ее идеальным выбором для различных мест и условий.
Одной из главных особенностей садово-парковой скамейки является ее комфортность. Она обладает удобной сиденьем и спинкой, которые позволяют отдыхающим наслаждаться комфортным положением. Некоторые модели могут быть оснащены мягкими подушками или матрасами для дополнительного комфорта.
Прочность и долговечность являются важными характеристиками садово-парковой скамейки. Она изготовлена из качественных материалов, которые обеспечивают ей стабильность и устойчивость к внешним воздействиям, включая погодные условия и механические нагрузки. Это позволяет скамейке служить вам долгие годы, не теряя своей функциональности и эстетического вида.
Установка садово-парковой скамейки проста и удобна. Она может быть размещена на газоне, у водоема, вдоль аллеи или на открытой площадке. Скамейка может быть установлена как в частном саду, так и на общественной территории, чтобы предоставить место для отдыха и релаксации для всех пользователей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина800 мм
- Высота700 мм
- Вес35 кг
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет