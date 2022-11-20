Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина750 мм
- Длина1400 мм
- Материалрогожка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Диван барный Флэш
Диван классический
Диван Ассоль
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин
Диван София линейный
Диван модульный с каретной стяжкой
Диван Бостон
Диван Монте-Карло
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Глазго малый
Стол журнальный Line
Стол обеденный Apriori T, D120, американский орех/ белый
Стол Гибсон, белый глянц
Стол Вега D100, Нераскладной, Дуб Канзас/ черный каркас
Стол обеденный Гамбург раскладной 160-200*90 серый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден