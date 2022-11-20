Характеристики товара
Описание
Примечание:
Угол может быть двух вариантов:
1) С полкой
2) 90 градусов
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - высокоэластичный ППУ
Каркас - массив
Примечание:
Угол может быть двух вариантов:
1) С полкой
2) 90 градусов
Бельевой ящик - да
Жесткость - мягкий
Наполнитель - высокоэластичный ППУ
Каркас - массив
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