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Диван SIDNEI

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Характеристики товара

Описание

Общий габарит 2300 мм
Глубина 1130 мм
Спальное место 1880*1580 мм

Модульный - да

Механизм трансформации - дельфин

Наполнитель - независимые пружинные блоки, латы

Каркас - металлокаркас

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