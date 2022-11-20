Характеристики товара
Описание
Общий габарит 2300 мм
Глубина 1130 мм
Спальное место 1880*1580 мм
Модульный - да
Механизм трансформации - дельфин
Наполнитель - независимые пружинные блоки, латы
Каркас - металлокаркас
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Общий габарит 2300 мм
Глубина 1130 мм
Спальное место 1880*1580 мм
Модульный - да
Механизм трансформации - дельфин
Наполнитель - независимые пружинные блоки, латы
Каркас - металлокаркас
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