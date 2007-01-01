Характеристики товара
Описание
Стул «Люксембург» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж.Выполнен из стального каркаса, окрашенного в бежево-серый (RAL7006) цвет. Оплетка - современный материал «роуп», которым каркас оплетался вручную.Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - коричневый.В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол бежевого цвета съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина525 мм
- Глубина600 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки12.10 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет