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Люксембург стул плетеный из роупа, коричневый - фото 1Люксембург стул плетеный из роупа, коричневый - фото 2

Люксембург стул плетеный из роупа, коричневый

Артикул: CH-077-243
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул «Люксембург» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж.Выполнен из стального каркаса, окрашенного в бежево-серый (RAL7006) цвет. Оплетка - современный материал «роуп», которым каркас оплетался вручную.Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - коричневый.В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол бежевого цвета съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина525 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки860 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки12.10 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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