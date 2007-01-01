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Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая - фото 1Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая - фото 2Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая - фото 3
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Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая

Артикул: CH-075-760
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас вручную оплетен бежевым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера светло-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8 кг
  • Материалроуп
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая
Стул Диего плетеный из роупа, каркас из стали светло-серый (RAL7035) муар, роуп бежевый круглый, ткань светло-серая
от 24 790
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